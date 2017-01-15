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15 января 2017
14 января 2017
00:02  14 января 2017 23

Общественная палата хочет добиться оправдания осужденной за «репост» Чудновец

Евгения Чудновец получила срок за "репост" видеоФото: страница героини публикации в соцсети
новость из сюжета:
Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Общественная палата разбирается в ситуации с воспитательницей из Екатеринбурга Евгенией Чудновец, осужденной за «репост» видео с обнаженным мальчиком, и будет добиваться оправдания молодой женщины. Об этом заявил председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.

Цветков рассказал, что по просьбе Общественной палаты члены ОНК Свердловской области уже навестили Евгению Чудновец, которая сейчас находится в СИЗО №5 Екатеринбурга.

«Девушка находится одна в камере, рассчитанной на четырех человек, по ее личной просьбе, — написал Цветков на своей странице в социальной сети Facebook. — Она не хочет общаться со спецконтингентом, опасается негативной реакции с их стороны на статью, по которой она осуждена». Цветков признался, что позиция Чудновец ему понятна и он вообще не понимает, какое преступление она совершила.

«Условия содержания Евгении удовлетворительные, претензий на настоящий момент у нее к администрации изолятора, со слов членов ОНК, нет. Ей оказывается медицинская и психологическая помощь», — добавил Цветков.

Выяснилось, что в карцере в СИЗО №2 в Шадринске Чудновец провела сутки, хотя, как рассказывал супруг женщины Андрей Мясников, ее отправляли туда на 15 суток. По просьбе Евгении члены ОНК Свердловской области отправились к ее матери, проживающей в Екатеринбурге, чтобы сообщить, что у Евгении все нормально.

«Ожидается, что в течение недели Евгению этапируют в ИК-6 Нижнего Тагила, — сообщил Цветков. — Держим ситуацию на контроле, но задача не только обеспечить соблюдение ее прав и законных интересов в СИЗО и колонии, а добиться оправдания».

В августе 2015 года Евгения Чудновец разместила в одной из социальных сетей видеоролик с изображением обнаженного мальчика, над которым издевались вожатые лагеря Курганской области. Позже она пояснила, что пыталась привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к этому безобразию, однако суд приговорил женщину сначала к полутора годам колонии, а затем сократил этот срок до пяти месяцев.

Наталия Вершинина
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