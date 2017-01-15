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15 января 2017
14 января 2017
00:37  14 января 2017 5

Команда Трампа готовится к телефонной беседе с Путиным

Клипарт, трамп дональд
Трамп поговорит с Путиным после своей инаугурацииФото: depositphotos.com © URA.RU

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовится к телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор состоится после инаугурации Трампа, которая намечена на 20 января.

Предстоящую беседу еще 28 декабря советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майкл Флинн обсудил по телефону с послом России, пишет «Газета.ру», со ссылкой пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

Советник Трампа и российский посол пожелали друг другу счастливого Рождества и выразили надежду на будущее плодотворное двустороннее сотрудничество.

Татьяна Трушина
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