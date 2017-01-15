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15 января 2017
14 января 2017
00:53  14 января 2017 24

Украина провела новые ракетные учения рядом с Крымом. ФОТО

Учения шли и днем, и ночьюФото: сайт Минобороны Украины

В Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны Украины провели новые учения.

В ходе занятий, говорится на официальном сайте Минобороны Украины, военные отработали совместное движение колонны на большое расстояние, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО. Также участники учений отработали аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций.

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Фото: Минобороны Украины

Подчеркивается, что подразделения ПВО выполняли поставленные задачи как днем, так и ночью.

До этого Украина проводила учения в Херсонской области в начале декабря 2016 года, писала «Газета.ру». В частности, 1 декабря состоялось 16 пусков украинских ракет в рамках учений, все они достигли целей. Глава Минобороны Украины Степан Полторак выступал с заявлением, что учебные воздушные ракетные стрельбы на юге Украины и над Чёрным морем будут проводиться регулярно.

Татьяна Трушина
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