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15 января 2017
14 января 2017
10:24  14 января 2017 13

У голландского журналиста нашли кость пассажира, погибшего при крушении малайзийского лайнера

Место крушения МН17Фото: imenno.ru

У голландского журналиста Мишеля Спеккерса нашли кость пассажира, погибшего при крушении малайзийского лайнера МН17. Об этом со ссылкой на прокуратуру Нидерландов сообщает «Газета.ру».

«ДНК-экспертиза установила, что одним из изъятых предметов является человеческая кость, принадлежавшая одному из пассажиров, личность которого была установлена в 2014 году», — цитирует издание сообщение ведомства.

Сотрудники прокуратуры уже известили родственников жертвы авиакрушения о страшной находке.

Ранее СМИ сообщали, что двое независимых голландских журналистов — Мишель Спеккерс и Стефан Бек — были задержаны в аэропорту Амстердама после поездки в Донбасс, где ими снимался документальный фильм о жизни в донецком регионе. Корреспонденты побывали и на месте падения малайзийского самолета. По прибытии в Нидерланды у репортеров изъяли все материалы: аудио- и видеозаписи, камеры, диктофон, карты памяти и прочее. Суд вынес решение, что часть этих данных может быть использована в интересах следствия.

Евгений Лазарев
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