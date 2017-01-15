{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
Главные новости Свердловской области
10:42  14 января 2017 36

Ройзман поможет демократизировать гольф. Подключится и Ельцин Центр

Открытие сезона в гольф клубе Pine Creek. Екатеринбург, гольф
Уральцы смогут научиться игре в гольфФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральский гольф-клуб Pine Creek начал работу по популяризации этого олимпийского вида спорта. Руководство компании хочет открыть представительство в Екатеринбурге, которое стало бы площадкой для обучения. За помощью клуб обратился к мэру города Евгению Ройзману. Как передает корреспондент «URA.RU», запрос не был оформлен документально, а прозвучал на очередном приеме Ройзмана, куда обычно горожане приходят со своими проблемами.

«Пришел парень, председатель гольф-клуба, — написал Евгений Ройзман на своей странице в Facebook в конце приемного дня. — Ищет возможности создания площадок для мини-гольфа для обучения и популяризации. Вообще гольф как спорт и как явление — история серьезная. Наличие своего гольф-клуба и возможности для проведения турниров поднимает город на следующую ступеньку в рейтинге европейских городов. Постараюсь помочь».

Как оказалось, «парнем-председателем» является генеральный директор гольф-клуба Pine Creek Golf Resort Павел Маслихин. Он же, по информации из открытых источников, гендиректор компании-застройщика «уральской рублевки» — ООО «Терра-Групп».

После разговора администрация начала продумывать способы взаимодействия с клубом, а в качестве одной из возможных площадок указала Маслихину на Ельцин Центр. Об этом «URA.RU» рассказал помощник мэра Степан Чигинцев: «Руководство клуба хочет поднять этот спорт на другой уровень, сделать более популярным среди обычных людей. Для этого у них есть все необходимые ресурсы — площадка, на которой можно проводить чемпионаты международного масштаба, и возможность открыть в Екатеринбурге клуб. Сейчас мы ищем пути взаимодействия, ведь при должном подходе это сделает город более привлекательным для туристов».

В Ельцин Центре подтвердили, что в мэрии рассматривали возможность разместить в президентском центре клуб для мини-гольфа, но никаких конкретных мероприятий по этому вопросу не намечено.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров