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15 января 2017
14 января 2017
13:02  14 января 2017 1

Истребитель рухнул во время авиашоу в Таиланде, устроенного в честь Дня детей

Летчик погиб, выполняя фигуру высшего пилотажаФото: Wikimedia Commons (архив)

Истребитель рухнул во время авиашоу в Таиланде, устроенного в честь Дня детей. Как сообщают местные СМИ, пилот погиб.

Трагедия произошла на юге страны в городе Хатъяй, где в честь праздника, который традиционно отмечается в Таиланде во вторую субботу января, устроили грандиозное авиашоу с участием боевых машин. Шведский истребитель JAS 39 Gripen выполнял в небе фигуру высшего пилотажа, когда что-то пошло не так. На глазах у сотен людей самолет рухнул на взлетно-посадочную полосу и взорвался. Пилот погиб.

Как передает «Газета.ру» со ссылкой на местное издание Bangkok Post, после ЧП аэропорт закрыли, зрителей эвакуировали.

ВВС Таиланда призвали очевидцев трагедии не публиковать в социальных сетях видео крушения самолета из уважения к горю семьи погибшего летчика.

Евгений Лазарев
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