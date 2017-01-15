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15 января 2017
14 января 2017
13:43  14 января 2017 99

Большинство россиян радуется тому, что их страну боятся в мире

"Русского медведя", по мнению опрошенных, другие страны боятсяФото: pixabay.com

Более половины россиян назвали свою страну богатой и свободной, которую боятся другие страны в мире. Такие результаты сделали социологи после опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Порядка 70% опрошенных утвердительно ответили, что живут в свободной и развитой стране, 65% назвали Россию передовой державой.

58% респондентов заявили, что живут в богатой стране, другие 33%, напротив, посчитали, что в бедной.

В том, что влияние РФ в последние годы возрастает, уверены 67% опрошенных. Связывают это респонденты с военной мощью страны, проведением правильной политики, а также видят в этом заслугу президента, сообщает «Газета.ру».

48% уверены, что к России в мире относятся плохо, а 42%, наоборот, убеждены, что хорошо. Однако большинство человек, участвовавших в опросе, сошлось во мнении, что в целом в мире Россию боятся — об этом заявили 86 процентов. При этом 75% респондентов признались, что это хорошо.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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