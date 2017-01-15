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Главные новости Свердловской области
14:07  14 января 2017 27

«Будешь порезана на куски!» На Урале свекровь угрожала бывшей невестке незадолго до ее гибели

Свекровь проверяют на угрозы в адрес ДарьиФото: Соцсети

Стало известно, что пожилая свекровь грозила 28-летней жительнице Нижнего Тагила Дарье Зембицкой убийством. Спустя какое-то время после этого бывший муж Дарьи расправился с ней.

Новые подробности всплыли в громком деле, связанном с убийством жительницы Нижнего Тагила. Родные Дарьи Зембицкой прослушали автоответчик на ее телефоне и обнаружили запись, сделанную перед убийством. Звонила молодой женщине Вера Какшина, бывшая свекровь Дарьи.

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Женщина, пропавшая в Нижнем Тагиле, найдена мертвой. Убийца во всем признался

— Даша, если ты не прекратишь таскаться, ты будешь порезана на куски, так и знай! Прекрати. Жить тебе осталось недолго — это точно. Хватит детей бросать, сучка-проститутка, — говорит на аудиозаписи Вера Какшина.

«Информация по аудиозаписи с угрозами убийством сотрудниками территориального МВД Нижнего Тагила зарегистрирована, по ней будет проведена проверка и принято процессуальное решение», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее стало известно, что найдено тело пропавшей матери двоих детей Дарьи Зембицкой. В убийстве признался ее бывший муж Сергей Какшин, с которым они развелись год назад. Он же первым, чтобы отвести подозрения, и забил тревогу о том, что Дарья исчезла. Позже мужчина признался в содеянном и указал место, где закопал в снегу труп. Предположительным мотивом убийства стала ревность: после развода Дарья начала встречаться с другим мужчиной.

Александр Лукманов
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