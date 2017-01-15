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15 января 2017
14 января 2017
14:43  14 января 2017 2

Очевидцы сняли падение истребителя на авиашоу в Таиланде. ВИДЕО

Истребитель камнем рухнул внизФото: Wikimedia Commons

В Сети появилось видео крушения истребителя на авиашоу в Таиланде. Несмотря на просьбы местных ВВС не выкладывать запись, кто-то из очевидцев опубликовал страшные кадры.

На записи видно, как истребитель JAS 39 Gripen пытается выполнить в небе фигуру высшего пилотажа, но камнем падает вниз и взрывается. Среди людей, на глазах которых случилась трагедия, начинается паника, крики. К счастью, никто из зрителей не пострадал, но пилот погиб.

Как сообщала «Газета.ру», ВВС Таиланда призывали не публиковать в социальных сетях видео крушения из уважения к горю семьи погибшего летчика, однако вскоре запись появилась в Интернете.

Шведский истребитель JAS 39 Gripen участвовал в авиашоу, которое устроили в городе Хатъяй в честь национального праздника детей. После падения самолета аэродром, где проходило мероприятие, закрыли.

Евгений Лазарев
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