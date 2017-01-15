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Главные новости Свердловской области
15:15  14 января 2017 2

В банках ВТБ 24 перестали выдавать кредиты из-за сбоя программы

ВТБ 24 Курган, втб24
Программу в банке обещают наладить в ближайшие часыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отделениях банка ВТБ 24 в Екатеринбурге перестали выдавать кредиты из-за сбоя программы. Сотрудники советуют клиентам прийти за деньгами ближе к вечеру.

Проблемы с программным обеспечением случились сразу во всех екатеринбургских филиалах банка ВТБ 24 в субботу 14 января. Неполадки коснулись лишь той части работы, что связана с кредитованием населения.

«Пришел в банк за кредитом, мне пояснили, что возникли проблемы с программой, — рассказал „URA.RU“ житель Екатеринбурга Сергей Дмитриев. — Сказали, будет лучше прийти ближе к вечеру, возможно, администраторы все наладят».

Впрочем, очереди за кредитами в отделениях не наблюдаются.

Представители ВТБ прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«14 января в банке происходило плановое обновление программного обеспечения, — пояснили в пресс-службе ВТБ 24 в УрФО. — На данный момент система работает в штатном режиме, обслуживание клиентов осуществляется в полном объеме».

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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