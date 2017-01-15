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15 января 2017
14 января 2017
15:39  14 января 2017 6

Посол США в ЕС: «Трамп поддерживает распад Евросоюза»

Америка допускает распад ЕвросоюзаФото: Pixabay

Посол США в ЕС Энтони Гарднер сделал предположение, что президент Америки Дональд Трамп поддерживает распад Евросоюза после того, как Великобритания покинет блок. Новость сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Посол Энтони Гарднер заявил, что команда Дональда Трампа интересуется у европейских коллег, покинет ли еще какая-нибудь страна вслед за Великобританией ЕС.

«Думать, что, поддерживая распад Европы, мы будем продвигать собственные интересы, — это предел глупости», — приводит слова дипломата издание.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в ближайшее время будут объявлены новые подробности о том, каким образом в стране произойдет Brexit.

Евгений Лазарев
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