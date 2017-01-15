{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
Главные новости Свердловской области
15:55  14 января 2017 6

Обильные снегопады заставили трактористов выйти на помощь диким животным

Без помощи людей косулям не справитьсяФото: Сергей Кошелев

Обильные снегопады заставили свердловских трактористов выйти на помощь лесным животным. В Байкаловском районе две машины прокладывают тропы к кормовым полям для косуль, которым трудно добывать себе пищу из-за сугробов.

Высокий снежный покров, установившийся в Свердловской области, затруднил передвижение не только людей, но и животных. Так, на участке общедоступных охотничьих угодий «Байкаловский» специалисты заметили, что косулям стало практически невозможно добираться до колхозных полей, чтобы найти себе корм.

«У нас сейчас высота снежного покрова — 50-60 сантиметров, в некоторых местах доходит и до метра, — рассказал „URA.RU“ государственный инспектор департамента по охране животного мира Свердловской области Сергей Кошелев. — А косули могут передвигаться по снегу, высота которого максимум 30 сантиметров. Смотришь на них — бредут кое-как, только уши из снега торчат!»

Чтобы облегчить оленям жизнь, инспекторы вывели в поля два трактора, которые ездят от одной кромки леса до другой и прокладывают животным тропы. Дикие козочки уже оценили людскую помощь: они с удовольствием выходят на импровизированные шоссе и лакомятся сеном.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что снегопады обрушились и на столицу России. В ближайшие дни Москву ожидают метели и мокрый снег.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров