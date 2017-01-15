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15 января 2017
14 января 2017
16:32  14 января 2017 30

Германия обвинила Россию в подрыве единства Америки и Евросоюза

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Разведка ФРГ изучает влияние России на международную политикуФото: Николай Бастриков © URA.RU

Германия обвинила Россию в подрыве единства Америки и Евросоюза. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на немецкий Spiegel.

Доклад, в котором представлены данные о главной роли РФ в международных отношениях, подготовили и представили Федеральная разведывательная служба Германии и Ведомство по охране конституции. В документе говорится, что Российская Федерация якобы намеренно подрывает единство США и ЕС.

«Москва намеренно пытается, особенно в странах Запада, обострить существующие социальные конфликты. Россия также стремится поставить под сомнение саму идею тесного союза с США», — пишет немецкий еженедельник.

Также, по данным разведки ФРГ, Россия стремится и обострить противоречия внутри западных стран.

Как пишет «Газета.ру», доклад был создан по указу правительства, запросившего анализ активности России из-за попытки взлома структур германского бундестага в 2015 году и дела девочки Лизы — в 2016-м.

Евгений Лазарев
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