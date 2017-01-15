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15 января 2017
14 января 2017
17:14  14 января 2017 43

Литва отгородится от России «китайской стеной»

Власти Литвы опасаются угрозы со стороны РоссииФото: www.ihads.ru

Литва отгородится от России «китайской стеной». Глава МВД Эймутис Мисюнас заявил, что власти выделяют 3,6 миллионов евро на строительство забора на границе с РФ.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на литовское издание Lietuvos zinios, до сегодняшнего дня государственная граница двух стран обозначалась только 13-метровой контрольной линией и специальными обозначениями. Теперь же власти Литвы планируют построить настоящую стену.

«Выделенных средств должно хватить на строительство забора. Близ него будет вмонтирована модернизированная система наблюдения за границей», — цитирует издание слова литовского министра.

Предполагается, что забор не станет своеобразной «китайской стеной». Главная его функция, по утверждению Мисюнаса, ограничение ввоза в Литву контрабанды.

Сухопутная граница Литвы с Калининградом составляет в длину 255 километров. Новое сооружение протянется на 135 километров.

Евгений Лазарев
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