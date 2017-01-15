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Главные новости ЯНАО
17:46  14 января 2017 16

В соцсетях запустили хештег в поддержку Ноябрьска, облик которого исказили в сериале ТНТ

Хештег набирает популярностьФото: соцсети

Ямальцы запустили хештег в поддержку своего города, облик которого исказили в сериале на ТНТ. Призыв объявить бойкот телеканалу, сознательно «изуродовавшему» Ноябрьск, уже поддержали во многих соцсетях.

Хештег называется #ЯмалЛучшеЧемВКино#БойкотТНТ. На самом деле съемки проходили в Мурманске, поэтому самого Ноябрьска в фильме нет, однако для большинства зрителей России этот факт остается за кадром.

«Честно говоря, о том, что Ноябрьск реально существует, я узнал, лишь прочитав сценарий, — признавался в одном из интервью режиссер Федор Стуков. — Стал выискивать информацию в Интернете, так и получил представление о том, какое место мы показываем. В том, что город в кадре не слишком презентабелен, кроется авторская задумка: показать сибирскую глубинку такой, какой бы мог ее увидеть американец».

Такой подход возмутил жителей ЯНАО, и они объявили сериалу протест. Запущенный хештег уже набирает сотни «лайков» в сетях.

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ТНТ снял сериал про ямальский филиал «Газпрома». ВИДЕО

«Зачем показывать северную глубинку хуже, чем она есть, мотивируя это тем, что так её может увидеть американец, если глубинка не совсем глубинка, и тот же американец её вполне может увидеть так, как она есть? — задает вопрос один из активистов бойкота. — И почему русский сериал, снятый для российского зрителя, ориентируется на видение американца?»

По сюжету главный герой является американским шпионом, которого внедрили в филиал «Газпрома» в Ноябрьске. Жизнь в российской глубинке оказывается не так проста, как этому учат в заграничных спецшколах.

Съемки проходили в ноябрьском филиале «Газпрома». В ролях снялись Леонид Бичевин, Леонид Каневский, Нелли и даже звезда сериала «Доктор Хаус» Питер Джекобсон.

Евгений Лазарев
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