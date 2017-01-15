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15 января 2017
14 января 2017
18:27  14 января 2017 8

Американец вернул в библиотеку книгу, взятую 100 лет назад

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., библиотека, книги, чтение, наука
Книга хранилась в семье Джонсонов сто летФото: Pixabay

Американец вернул в библиотеку книгу, взятую 100 лет назад его прабабушкой. Удивительный случай произошел в Сан-Франциско.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на San Francisco Chronicle, гражданин США Вэб Джонсон обнаружил сборник рассказов Фрэнсиса Хопкинса Смита «На 40 минут позже» у себя дома еще в 1996 году. Как оказалось, его прабабушка в 1917 году взяла издание и не вернула.

Однако и ее правнук целых долгих 20 лет не спешил передать библиотекарям давно потерянную книгу. Тем не менее Джонсон собрался с духом и принес сборник на место.

«Я виновен — я знаю это. Виновен, виновен, виновен», — извинился перед сотрудниками учреждения мужчина.

Издание уточняет, что библиотекари не стали взыскивать штраф с горе-читателя.

Евгений Лазарев
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