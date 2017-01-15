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15 января 2017
14 января 2017
18:38  14 января 2017 9

Екатеринбуржец Карякин победил в ралли «Дакар»

Для российского автоспорта это первая победаФото: Соцсети

Екатеринбуржец Сергей Карякин стал победителем в общем зачете самого престижного в мире ралли «Дакар». Он стал лучшим в классе квадроциклов.

Как пишет «Газета.ру», заключительный этап гонки выиграл чилиец Игнасио Казале, а Карякин стал лишь восьмым, уступив лидеру около полутора минут. Однако перед началом 64-километрового спецучастка преимущество Сергея над преследователями превышало один час, и в итоге екатеринбуржец впервые в истории российского автоспорта стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов.

Эта гонка стала уже четвертой для Сергея Карякина. На прошлогоднем «Дакаре» он занял четвертое место в общем зачете.

«Это особенное чувство — финишировать первым, — цитирует ТАСС слова 25-летнего гонщика после финала. — Я не могу объяснить, каково это, потому что мне еще не вручили приз, я до сих пор не верю, что это произошло. Я хочу поблагодарить мою команду, которая помогла мне подняться на первое место. Это важно для всех нас, для России, потому что ранее россияне побеждали только в зачете грузовиков».

«Дакар». Квадроциклы. Общий зачет:

1. Сергей Карякин (Yamaha) — 39:18:52

2. Игнасио Касале (Yamaha) — +1:14:51

3. Пабло Себастьян Копетти (Yamaha) — +4:20:09

4. Рафал Соник (Yamaha) — +5:33:29

5. Аксель Дютрье (Yamaha) — +5:45.24.

Александр Лукманов
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