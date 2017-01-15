19:07 14 января 2017 8

Джонни Депп то и дело попадает в передряги Фото: Wikimedia Commons

Джонни Деппа обокрали его же помощники на 28 миллионов долларов. Звезда намерена через суд вернуть похищенные гонорары.

Не успел один суд поставить точку в брачных отношениях Джонни Деппа с актрисой Эмбер Хёрд, как артист подал новый иск — на этот раз на своих менеджеров. Депп заявил, что подозревает, что помощники в период с 1999 по 2016 год присвоили себе около 28 миллионов долларов.

«Господин Депп является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в мире. Но он же является и жертвой грубого нарушения правил поведения со стороны своих менеджеров, которые получили десятки миллионов долларов гонорара якобы на основании устного договора, а на деле за его счет», — цитирует «Газета.ру» заявление юристов со ссылкой на The Hollywood Reporter.



Помимо прочего, Депп обвинил своих менеджеров в неуплате налогов и штрафов и перечислении денег на счета третьих лиц без его ведома. Эти мошеннические действия, по утверждению голливудской звезды, привели к ущербу еще на 15,6 $ млн.