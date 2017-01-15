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15 января 2017
14 января 2017
21:01  14 января 2017 2

Девушку, похищенную из роддома 18 лет назад, нашли в США

Санкт-Петербург, девушка, грусть, дворцовая площадь, подросток, одиночество
Открывшаяся правда стала для подростка шокомФото: Александр Мамаев © URA.RU

В США нашли девушку, похищенную из роддома 18 лет назад. Все эти годы она жила с похитительницей, считая ее своей биологической матерью.

Американские сыщики сумели отыскать девушку, пропавшую в 1998 году в штате Флорида. Тогда некая Глория Уильямс, представившись сотрудницей больницы, проникла в палату роддома, где новорожденный ребенок находился со своей 16-летней матерью. Под предлогом, что у девочки температура, незнакомка забрала младенца и не вернулась.

Все эти годы девочка по имени Камийя Мобли жила в штате Южная Каролина у своей похитительницы, которую считала родной мамой. Анализ ДНК подтвердил ее личность. Настоящие родители девушки уже извещены, что дочь нашлась.

Как пишет «Газета.ру», Глории Уильямс предъявлено обвинение, ее экстрадируют во Флориду. Похитительнице грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Мотив похищения установить не удалось. Известно, что у 51-летней Уильямс есть биологические дети.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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