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15 января 2017
14 января 2017
21:29  14 января 2017 16

Копы в Москве задержали артистку, приняв ее крики на сцене за угрозы самоубийства

Драмтеатр. Отцы и дети. Екатеринбург, драмтеатр, драматический театр, отцы и дети
Актерское дарование обмануло полицейскихФото: Дарья Попова © URA.RU (архивное фото)

В Москве полицейские задержали артистку Театра.doc, приняв ее постановочные реплики на сцене за реальные угрозы самоубийства. После выяснения обстоятельств копы с извинениями отпустили актрису.

Едва ли не самым лучшим комплиментом актерскому таланту для московской артистки Марины Карлышевой стало задержание полицией. Во время спектакля «Неявные воздействия» актриса, стоя на балконе, так убедительно кричала, что совершит самоубийство, что ей поверил прогуливавшийся неподалеку полицейский патруль.

«Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису Марину Карлышеву и режиссера Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида», — сообщает «Газета.ру».

После того, как все разъяснилось, бдительные полицейские принесли театральным деятелям извинения и отпустили продолжать спектакль. Возможно, путанице способствовали не только правдоподобные вопли актрисы, но и то обстоятельство, что «Неявные воздействия» развернулись не на сцене, а в городском пространстве.

Евгений Лазарев
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