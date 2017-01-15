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15 января 2017
14 января 2017
21:40  14 января 2017 13

На выполнение поручения президента свердловские власти потратят 100 млн рублей

Евгений Куйвашев, интервью. Екатеринбург, куйвашев евгений
Сразу после Нового года губернатор занялся выполнением поручения президентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выполнение поручения президента свердловские власти потратят 100 млн рублей. Глава государства дал это поручение в конце 2016 года.

Едва вернувшись в регион с Гайдаровского форума, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занялся выполнением поручения президента. Сегодня глава региона посетил село Серебрянка под Нижним Тагилом, на дорогу к которому Владимиру Путину пожаловались на его итоговой пресс-конференции 23 декабря 2016 года. Тогда глава государства пообещал, что «обратит на это внимание губернатора».

В Серебрянку Евгений Куйвашев поехал в сопровождении своего заместителя Сергея Швиндта, главы Горнозаводского управленческого округа Евгения Каюмова, начальника УГИБДД Свердловской области Юрия Демина и министра транспорта и связи Василия Старкова. Последний доложил о состоянии дороги «Нижний Тагил — село Верхняя Ослянка» и работах, которые осуществлялись и запланированы дорожниками на этом объекте.

По итогам поездки минтранссвязи была поставлена задача подготовить и представить на следующей неделе предложения по аварийно-восстановительными работам, ремонту земляного полотна, щебеночного покрытия автодороги. На это будет выделено 100 млн рублей — в том числе средства резервного фонда. Кроме того, глава региона распорядился починить два моста — через речки Серебряную и Полуденную.

В самом селе делегация представителей власти посетила два магазина и храм. После этого в здании местной администрации губернатор провел встречу с главой села Сергеем Сивковым, местными жителями и дачниками.

«Есть поручение президента Владимира Путина по приведению к 1 июня автомобильной дороги „Нижний Тагил — Серебрянка“ в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение. Будем работать, чтобы сделать все возможное для его исполнения», — сказал на встрече Евгений Куйвашев. Он пообещал, что уже в понедельник, 16 января, подпишет распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая будет следить за «приведением автодороги до Серебрянки в нормативное состояние».

Антон Ольшанников
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