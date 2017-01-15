{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
10:00  15 января 2017 6

Судно со 107 мигрантами затонуло в Средиземном море возле Ливии

Тысячи мигрантов гибнут в море, пытаясь добраться до ЕвропыФото: Wikipedia

Судно со 107 мигрантами, пытавшимися добраться до Европы, затонуло в Средиземном море возле Ливии. Только четверым беженцам удалось выжить.

В прибрежных водах Ливии развернута спасательная операция, координируемая береговой охраной Рима. В 50 километрах от ливийского берега потерпело крушение судно, на котором находилось 107 мигрантов. Четыре человека сумели спастись.

К настоящему моменту из воды удалось поднять тела лишь восьми человек, передает «Газета.ру». Поисковая операция осложняется плохой погодой.

По данным управления ООН по делам беженцев, за десять месяцев 2016 года количество мигрантов, погибших в попытках пересечь Средиземное море, достигло 3,8 тысячи. В 2015 году сообщалось о 3771 смерти.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров