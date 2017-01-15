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15 января 2017
14 января 2017
10:30  15 января 2017 9

Байкеры встанут «в стену из мяса», чтобы защитить Трампа на инаугурации

Байкеры создадут живую стенуФото: Wikimedia Commons

Байкеры встанут «в стену из мяса», чтобы защитить президента Трампа на инаугурации. Такое обещание дал лидер движения Bikers For Trump Крис Кокс.

Американский руководитель байкерского движения Крис Кокс заявил, что готовится с соратниками создать живую стену 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. На такой шаг активистов подвигло желание сохранить порядок на ответственном для страны мероприятии.

«Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса», — сказал Кокс во время интервью телеканалу Fox News. — Мы встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции».

Как уточняет «Газета.ру», сообщество Bikers For Trump объединяет сотни тысяч байкеров из разных штатов: Флориды, Огайо, Техаса, Пенсильвании, Аризоны и Нью-Йорка.

Евгений Лазарев
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