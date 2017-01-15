{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
10:59  15 января 2017 10

Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области

Дни
О проведении военной инспекции договорились обе стороныФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области. Россия дала свое согласие посетить украинским представителям воинские формирования и части российской армии, сообщает Минобороны.

«Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию», — заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

О проведении инспекции на территории РФ Украина запросила в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Район, указанный украинской стороной, занимает в Ростовской области около 16 тысяч квадратных километров. Во время проверки командиры российских формирований дадут украинским инспекторам брифинги и расскажут обобщенную информацию о структуре и задачах воинских частей

Как сообщает «Газета.ру», подобные мероприятия проводятся с целью определить масштабы военной деятельности, которая ведется в пределах указанного района.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров