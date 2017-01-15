{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
11:29  15 января 2017 10

Встречи Путина и Трампа в Рейкьявике не будет

СМИ поспешили объявить вопрос о встрече решеннымФото: Wikipedia

Встречи Путина и Трампа в Рейкьявике не будет. Представитель избранного президента США назвал сообщения о готовящемся в Исландии саммите ложью.

Официальный представитель Дональда Трампа Шон Спайсер написал на своей странице в «Твиттере»: «Это неправда. Новость — 100% ложь» — цитирует Спайсера «Газета.ру».

К своему сообщению Спайсер прикрепил ссылки на информацию о том, что Трамп в Рейкьявике якобы хочет провести встречу с Путиным.

Ранее британская Sunday Times сообщала, что Дональд Трамп после своей инаугурации хотел бы провести в Исландии встречу с Владимиром Путиным — как это было тридцать лет назад с Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. По данным газеты, это был бы первый зарубежный визит Трампа на посту президента.

МИД Исландии также заявил, что не получал запросов американской стороны по поводу организации в Рейкьявике саммита с участием Трампа и Путина, однако выразил готовность оказать помощь в его проведении.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров