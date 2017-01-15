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15 января 2017
14 января 2017
11:55  15 января 2017 12

iPhone пилота мог стать причиной крушения лайнера, летевшего из Парижа в Каир

Египетский аэробус за 5 лет до своего крушенияФото: wikipedia.org

iPhone пилота мог стать причиной крушения лайнера, летевшего из Парижа в Каир и разбившегося в Средиземном море в мае 2016 года. Такую версию озвучила Le Parisien со ссылкой на материалы следствия.

Французские журналисты назвали как одну из причин авиакатастрофы гаджет летчика из экипажа египетского аэробуса A320, следовавшего рейсом MS804. Как сообщили корреспонденты, сигналы бедствия были напрямую связаны с iPhone 6S и iPad mini 4, которые пилот оставил на панели приборов.

«Все эти предметы были положены в правом углу кабины пилотов, близ окна точно в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках правой части окна кабины пилотов», — цитирует французское издание «Газета.ру».

Лайнер A320 авиакомпании EgyptAir совершал рейс по маршруту Париж — Каир 19 мая 2016 года. Самолет рухнул в Средиземное море примерно в 290 км от города Александрия. Погибли все находившиеся на его борту: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Расследование авиакатастрофы продолжается.

Евгений Лазарев
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