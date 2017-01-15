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15 января 2017
14 января 2017
12:33  15 января 2017 45

Каждый третий житель России может оказаться за чертой бедности

Новый рубль РФ, рубль, монеты, деньги
Многие россияне стали экономнееФото: Александр Мамаев © URA.RU

Каждый третий житель России может оказаться за чертой бедности. Такие выводы сделали эксперты Института социального прогнозирования РАНХиГС после опроса 3,5 тысяч россиян.

Согласно исследованию 28,8% населения могут скатиться в нищету (по закону малоимущими признаются граждане, чей доход составляет менее 9956 рублей в месяц).

Так, «Газета.ру» приводит данные, что в 2014 году доходы россиян сократились на 0,7% по сравнению с 2013-м, а в 2015 году — на 6%. Статистики за 2016 год пока нет, но эксперты ОЭСР оценивают падение доходов жителей РФ за предыдущие три года на 10% к уровню 2013 года.

Социологи пришли к заключению, что подавляющее большинство россиян стали экономить буквально на всем. Наиболее это коснулось возрастных граждан, однако в режим экономии перешла и молодежь — люди до 25 лет.

Тем не менее жесткая экономия может не помочь не оказаться за критической чертой — такой неутешительный вывод сделали эксперты. Основными причинами риска названы возможная потеря работы, имеющиеся у людей кредиты, наличие в семье детей и иждивенцев и проживание в сельской местности.

Стоит отметить, что Всемирный банк спрогнозировал, что по итогам 2016 года число бедных россиян вырастет на 1 млн человек и превысит 20 млн. По расчетам банка, черта нищеты — это 1,9 $ в день на человека, черта бедности — 3,1 $.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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