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Главные новости Челябинской области
13:05  15 января 2017 4

На Челябинск и Копейск опустился смог. ФОТО

Смог в КопейскеСергей Куклев "Фейсбук"

Жители Челябинска и Копейска жалуются на смог и неприятный запах. «До 19 часов 16 января сохранятся неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеоусловия первой степени опасности — слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — сообщили «URA.RU» в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.

Резкий запах ощущается в Тракторозаводском, Ленинском, Металлургическом районах, а также на Северо-Западе Челябинска. «Сильный химический запах. Глаза режет, и дыхание затрудняет. Это — ЧМК», — пишут в социальных сетях жители. Им возражают, что такая же картина и в других частях города, далеко от металлургического комбината. Вечером, 14 января, в Челябинске и Копейске был сильный туман. На Троицком, Свердловском и Курганском трактах на подъезде к Челябинску видимость была нулевой и резкий запах особенно ощущался. Те, кто ехал в областной центр со стороны Коркино, писали, что едким смогом тянет от Коркинского разреза, где не прекращаются техногенные пожары. К утру туман рассеялся, но и 15 января в городах видна дымка.

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Ночной Копейск «Подслушано Копейск»

Альбина Золотухина
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