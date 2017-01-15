{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
13 января 2017
Главные новости Свердловской области
14:10  15 января 2017 4

Свердловские гаишники стрельбой остановили пьяного лихача на «уазике»

Лихач понял, что нужно остановиться, после трех выстреловФото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Свердловским гаишникам пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить нетрезвого лихача. Погоня со стрельбой развернулась в городе Дегтярске.

Сотрудники ГАИ во время профилактического рейда заметили на улице Почтовая автомобиль УАЗ. Внимание полицейских машина привлекла тем, что петляла по дороге. На требования остановиться водитель лишь ударил по газам.

«В соответствии с законом с целью остановки транспортного средства сотрудниками ДПС было применено табельное оружие, в воздух было произведено три предупредительных выстрела, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. — В результате автомобиль был остановлен и водитель задержан».

Управлял авто 34-летний мужчина, у которого имелись явные признаки опьянения. Также в машине находились двое пассажиров 18 и 24 лет.

На всех троих составлены протоколы, лихая компания задержана до принятия решения суда о виде наказания.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров