{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 63,12
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 января 2017
14 января 2017
14:41  15 января 2017 2

Направлявшийся в Пермь самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на стекле

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Пермяки улетели домой другим бортомФото: Pixabay

Направлявшийся в Пермь самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на стекле. Это сообщает пермское издание 59.ru.

Инцидент произошел 14 января в субботу. Лайнер вылетел в Пермь из московского Внуково. Уже в небе экипаж заметил, что стекло форточки второго пилота треснуло. О случившемся летчики срочно доложили на землю, после чего КВС развернул самолет в аэропорт вылета. Борт сел благополучно, никто не пострадал.

Это уже не первое авиационное ЧП за последние сутки в России. Как сообщает «Газета.ру», также 14 января в столичном аэропорту Домодедово самолет Ан-148 столкнулся с автопогрузчиком. Борт должен был вылетать в Саратов, но в результате аварии на рулежной дорожке повредил подкрылок, всех пассажиров эвакуировали.

Другое происшествие приключилось 13 января, в пятницу, в Надымском районе ЯНАО, где из-за отказа двигателя аварийную посадку совершил вертолет Ми-8. Никто из 20 вахтовиков, находившихся на борту, не пострадал.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров