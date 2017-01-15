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Главные новости Свердловской области
15:25  15 января 2017 8

В Екатеринбурге под батареей нашли тело обожженной 9-месячной девочки

Погорельцы из Дивного. Нижневартовск., батарея
Обстоятельства смерти ребенка выяснят следователиФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге под батареей нашли тело обожженной 9-месячной девочки. Страшную картину обнаружили родители ребенка, проснувшись утром.

Как сообщает Life.ru, несчастье произошло на съемной квартире в Железнодорожном районе. Вечером 13 января 33-летняя мать ребенка и ее сожитель легли, как обычно спать. 9-месячную дочку Арину женщина уложила рядом с собой на диване, который стоял вблизи от отопительного прибора. На всякий случай, чтобы обезопасить младенца, мать положила между диваном и стеной подушку. Однако наутро застала жуткую картину: ее маленькая дочь лежала под батареей мертвой. На теле ребенка присутствовали ожоги.

Как объяснила журналистам убитая горем женщина, в ее семье просто не было денег на детскую кроватку, поэтому Арина всегда спала с родителями.

«О криминальной смерти ребенка говорить не приходится, поэтому дело не возбуждено, пока проводится проверка следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Судмедэксперт, который принимал участие в осмотре тела девочки на месте происшествия, сделал предварительное заключение, что ожоги ею получены уже после смерти. О более точных причинах гибели станет известно после вскрытия».

Сергей Мартынов
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