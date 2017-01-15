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15 января 2017
14 января 2017
16:11  15 января 2017 10

Чехи собрали 170 подписей биатлонистов, которые требуют наказать русских за допинг

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон
Чехи призвали ужесточить антидопинговые мерыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Чехи собрали 170 подписей биатлонистов, которые требуют наказать русских за допинг. Петиция отравлена в Международный союз биатлонистов (IBU), имена подписавшихся не разглашаются.

Президент федерации биатлона Чехии Иржи Хамза потребовал жестче наказывать спортсменов-допингистов. И хотя в обращении звучит призыв в целом стать решительнее в борьбе с допингом, мало кто сомневается, что чешский представитель намекает на россиян.

«Думаю, IBU пора предпринять серьезные шаги и как минимум временно отстранить атлетов, находящихся под подозрением, — заявил Иржи Хамза. — Если информация о двух биатлонистках подтвердится, то Чехия получит еще одну медаль Олимпиады в Сочи».

Вероятно, глава чешской федерации имел ввиду российских биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которых ранее называли в числе отстраненных спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Обе спортсменки представляли Россию в женской эстафете, где команда взяла серебро. Если россиянок лишат этой медали, то серебро отойдет Норвегии, а ставшая четвертой Чехия получит бронзу.

Как сообщает «Газета.ру», IBU на 21 января назначил экстренное заседание, на котором будет озвучен антидопинговый доклад Ричарда Макларена. На основании данных из этого доклада в отношении 29 российских биатлонистов уже начато расследование. Также Россия лишилась этапа Кубка мира в Тюмени и молодёжного чемпионата мира в городе Остров.

Евгений Лазарев
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