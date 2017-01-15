16:25 15 января 2017 4

Алексей Шипилов празднует именины Фото: Александр Кулаковский

15 января отмечает именины первый заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов. Чиновник объявил через свою страницу в Facebook, что не желает принимать в этот день подарки, а тем, кто все-таки намерен подготовить презент, предложил направить деньги на благотворительность.

«Если у кого-то есть большое желание и чешутся руки подарить, то прошу вас, направьте свои средства не на подарок мне, а кому-то в помощь, например, в какой-нибудь благотворительный фонд. В Югре есть организации, которым можно доверять и которые реально помогают. У каждой такой организации хорошие и правильные цели. Кто-то прямо сейчас собирает средства в помощь деткам, пострадавшим в страшной аварии. Кто-то заботится и помогает детям с тяжелыми заболеваниями и спасает им жизни. Есть организации, которые заботятся о пожилых гражданах, помогают семьям в трудной жизненной ситуации», — написал Шипилов на своей странице.

Между тем Алексей Шипилов в течение всего воскресенья принимает поздравления в устной форме. Губернатор Наталья Комарова лично поздравила подчиненного с днем рождения по телефону, пожелав ему здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. Другие коллеги предпочли поздравить первого заместителя губернатора с помощью «URA.RU». «С днем рождения, Алексей Викторович! Крепкого здоровья, семейного уюта и тепла, профессионального роста и трудовых достижений!», — передал торжественные слова председатель комитета по бюджету, налогам и финансам в Думе ХМАО, советник главы региона Андрей Филатов.

Алексей Шипилов родился 15 января 1981 года в селе Верхний Карачан Грибановского района Воронежской области. В 2004 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «политология». В 2011 году — ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и подготовки руководящих кадров и специалистов российской экономической академии имени Г.В. Плеханова», специальность — стратегический менеджмент. С 2006 по 2016 годы работал на предприятии депутата Алексея Андреева «ДСК Автобан» в качестве заместителя гендиректора по связям с общественностью, руководителя общественной приемной. В января 2016 года был назначен заместителем губернатора ХМАО-Югры.

Коллектив «URA.RU» от всей души поздравляет Алексея Шипилова с наступившим праздником!