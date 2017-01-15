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Главные новости Тюменской области
16:42  15 января 2017 4

В Тюмени автомобили «по пояс» вмерзли в лед из-за коммунальной аварии. ФОТО

В Тюмени автомобили «по пояс» вмерзли в лед из-за коммунальной аварии, сообщает 72.ru.

Утечка холодной воды произошла в районе проездов Заречный и Солнечный. Фонтан, вырвавшийся из-под земли, вмиг превратил в ледяное царство дворы спального района. На холоде несколько машин намертво вмерзли в толстый слой льда.

«К домам организован подвоз воды, — сообщили «URA.RU» в экстренных службах города. — На месте работают бригады «Водоканала».

Последствия аварии специалисты обещают устранить 16 января, в понедельник, к 17 часам.

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Фото: соцсети

Евгений Лазарев
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