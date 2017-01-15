Для стриптизерш создали должностную инструкцию

17:05 15 января 2017 6

Стриптизеры требуют легализовать профессию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Должностную инструкцию для стриптизерш, расписывающую, что можно, а что нельзя, как именно они должны оголяться, создал президент клуба Golden Girls Лаки Ли. Этот документ уже направлен в Министерство труда РФ.

Создатель петиции ставит цель узаконить стриптизерш, чтобы это занятие было официально признано трудовой профессией. Как цитирует«Газета.ру» слова Лаки Ли, «это позволит регулировать рынок, который уже давно сложился». В ассоциации стрип-клубов уже есть общие правила работы, но они не являются официально признанными.

«Наша отрасль, в которой уже работают более 5 тыс. человек, нуждается и в регуляторе, и в органе, который будет осуществлять формирование нормативных актов, регламентирующих работу. Мы за то, чтобы было четкое регулирование. Сейчас нет четкой системы лицензирования стрип-клубов. Они могут называться ресторанами, ночными клубами или чем угодно, вплоть до боулингов, а мы желаем, чтобы все было приведено к общей системе критериев», — заявил пресс-атташе Golden Girls Евгений Шаповалов.

По мнению участников стрип-бизнеса, под вывеской «стрип-клуб» есть бордели, а есть и классические заведения, где все действительно ограничивается танцами и выпивкой. Однако проблемы возникают и у тех, и у других в виде бесчисленных проверок налоговых, правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Причина, по мнению знатоков, в том, что в России нет как такового правового понятия «стриптиз». Нигде не прописано, как должен выглядеть танец у шеста, как стриптизер должен получать от клиента чаевые, чтобы не подпасть под закон о занятии проституцией.