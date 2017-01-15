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15 января 2017
14 января 2017
17:53  15 января 2017 0

В Москву из Таиланда привезли режиссера, впавшего в кому

Федор Кудряшов впал в кому в результате несчастного случаяФото: Соцсеть

В Москву из Таиланда эвакуирован российский кинорежиссер-документалист Федор Кудряшов, впавший в кому в декабре 2016 года. Несчастный случай произошел на курорте Паттайя, сообщает «Газета.ру».

Режиссера эвакуировали российские реаниматологи из Центра медицины катастроф регулярным авиарейсом.

Известно, что Федор Кудряшов получил тяжелую травму во время несчастного случая, когда купался в море. Его доставили в Москву самолетом «Аэрофлота» в специальном модуле для перевозки тяжелобольных. Состояние режиссера остается, по оценке медиков, стабильно тяжелым.

Евгений Лазарев
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