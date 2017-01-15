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15 января 2017
14 января 2017
17:57  15 января 2017 1

Российские С-300 и «Бастион» останутся в Сирии

Средства ПВО останутся защищать российских моряковФото: Соцсеть

Комплексы С-300 и «Бастион» останутся на боевом дежурстве в Сирии, несмотря на сокращение российской группировки. Ракетные системы будут прикрывать пункт базирования ВМФ России в Тартусе, сообщает «Газета.ру».

Зенитно-ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы «Бастион» с крылатыми ракетами будут и дальше защищать российских моряков в Тартусе.

Ранее сообщалось, что Россия также намерена модернизировать пункт ВМФ страны в порту города Тартус для возможности захода крейсеров.

Евгений Лазарев
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