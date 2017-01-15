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15 января 2017
14 января 2017
18:45  15 января 2017 0

В Челябинске изъяли 4 тысячи бутылок спиртосодержащей жидкости

Бомжатник Курган, боярышник
Поддельную продукцию ищут во всех городах страныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинские полицейские изъяли более четырех тысяч бутылок поддельной спиртосодержащей жидкости. Были проверены порядка 200 магазинов, в которых опасный контрафакт, содержащий спирт, продавался под видом лекарства и косметики.

«Сотрудниками полиции проведены рабочие встречи с руководителями аптечных сетей и рынков о недопустимости реализации контрафактной спиртосодержащей продукции», — цитирует «Газета.ру» заявление представителя МВД России Ирины Волк.

Такие проверки сейчас проводятся во всех крупных городах. Образцы изъятых товаров направляются для проведения экспертизы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о том, что ведомство арестовало 545 тысяч литров спиртосодержащей непищевой продукции с момента начала приостановки продаж.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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