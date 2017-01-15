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15 января 2017
14 января 2017
18:13  15 января 2017 1

Екатеринбуржец Шипулин упустил бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Лыжный забег в Лебедево, шипулин антон
Шипулин финишировал четвертымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Шипулин упустил бронзовую медаль на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Спортсмен пришел к финишу четвертым, отстав от лидера на 21,3 секунды и допустив один промах.

Как сообщает «Газета.ру», золото досталось французу Мартину Фуркаду. Это его десятая победа в сезоне в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира. Время Фуркада — 33 минуты 57,5 секунды. Вторым финишировал Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии, третьим — Михал Крчмар из Чехии.

Именно его поначалу опережал екатеринбуржец Антон Шипулин, который почти до самого финиша шел на третьей позиции. Однако за километр до заветной черты уральскому биатлонисту не хватило сил, и он упустил свою бронзу.

Евгений Лазарев
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