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15 января 2017
14 января 2017
19:11  15 января 2017 0

Создатели «Шерлока» попросили россиян не делиться спойлерами из утекшей серии

Авторы сериала просят россиян сохранять интригуФото: Wikimedia Commons

Создатели «Шерлока» попросили россиян не делиться спойлерами из утекшей серии. В официальном «Твиттере» знаменитого британского сериала опубликован призыв к гражданам России не распространять слитый в сеть заключительный эпизод четвертого сезона на русском языке.

«Мы в курсе, что третий эпизод „Шерлока“ был нелегально загружен в Интернет. Если вы где-нибудь увидите его, пожалуйста, никак не распространяйте», — цитирует сообщение британцев «Газета.ру».

Похожее обращение опубликовала и продюсер сериала Сью Вертью, которая отметила, что российская версия «Шерлока» попала в Интернет нелегально.

Серию под названием «Последнее дело» слили в сеть 14 января. Многие поклонники успели ее посмотреть и даже закачать себе эпизод. В социальных сетях появились предупреждения пользователей о возможных спойлерах, потому что восторженные фанаты спешили поделиться своими впечатлениями после просмотра эпизода.

Евгений Лазарев
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