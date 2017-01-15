19:19 15 января 2017 0

Михаил Юревич подавал жалобу на действия челябинских следователей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отклонил жалобу экс-губернатора Михаила Юревича, подававшего апелляцию на решение Центрального районного суда Челябинска в рамках одного из уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Николая Сандакова. Облсуд оставил в силе решение райсуда.

Как рассказали «URA.RU» собственные источники, следователи назначили фонографическую судебную экспертизу записи, сделанной, предположительно, в кабинете Юревича, когда он еще был губернатором, а Николай Сандаков его заместителем. Эта экспертиза приобщена к материалам уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

По версии силовиков, Сандаков, занимая пост замглавы региона, получил взятку от директора ЧОП «Питон» Игоря Калугина. Юревича возмутило, что фонографическую экспертизу назначили без его ведома, и он пытался оспорить решение СК РФ по региону. Жалобу в Центральный райсуд Челябинска подавал адвокат экс-губернатора Игорь Трунов. Но это произошло тогда, когда Трунова лишили статуса адвоката и суд жалобу отклонил. Кстати, в конце декабря прошлого года Игорю Трунову в Лефортовском суде Москвы удалось добиться восстановления статуса адвоката.

Процесс по делу «Сандаков-Калугин» будет рассматриваться в Центральном районном суде Челябинска. Сандакову дали 30 рабочих дней, отсчет идет от 22 декабря. В Советском районном суде Челябинска проходит второй судебный процесс по обвинению Сандакова в мошенничестве и взломе компьютерной почты.