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15 января 2017
14 января 2017
19:39  15 января 2017 0

В Москве задержали 19-летнего юношу, открывшего стрельбу из автомата

Клипарт, всего понемногу, автомат калашникова, убийство, разбой, бандитизм, терроризм, оружие, схрон, боевики, арсенал
АК мог стрелять только холостыми патронамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве полицейские задержали 19-летнего водителя иномарки KIA Sportage, который вечером 13 января открыл стрельбу из автомата Калашникова на Ленинградском шоссе. Выяснилось, что молодой человек стрелял в воздух холостыми патронами, пишет «Газета.ру».

«Неизвестный, управляя автомобилем, производил выстрелы из оружия, внешне напоминающего автомат Калашникова, после чего скрылся», — сообщили в полиции.

Был введен план «Перехват», в результате которого иномарку задержали. За рулем находился водитель 1997 года рождения. При осмотре оружия выяснилось, что оно не является боевым, а может стрелять лишь холостыми.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее Тверской суд Москвы арестовал второго подозреваемого по делу о стрельбе из автомата в центре столицы Ислама Муртазалиева.

Евгений Лазарев
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