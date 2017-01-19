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19 января 2017
18 января 2017
14:02  18 января 2017 1

ФАС завела дело против губернатора за сговор с «дочкой» «Газпрома»

Газ в Путейском городке Курган, опасно газ
ФАС посчитала, что сговор привел к уходу из региона газового конкурентаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дело против губернатора Самарской области Николая Меркушкина возбудила Федеральная антимонопольная служба России. Антимонопольщики обвиняют Меркушкина в сговоре с «Газпромом» при заключении соглашения.

В ФАС с заявлением обратилась «Средневолжская газовая компания». Как указали в антимонопольной службе, в 2010 году самарский губернатор совместно с руководителями министерства энергетики и ЖКХ региона перевел крупных потребителей газа от ООО «СВГК» на распределительные сети «Газпрома», приводит «Газета.Ru» содержание релиза антимонопольного ведомства.

В 2011 году Николай Меркушкин и «дочка» «Газпрома» утвердили обновленную схему газоснабжения региона без согласования с СВГК. Как отметили в антимонопольном ведомстве, корректировка схемы была принята без согласования с «СВГК». Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания», пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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