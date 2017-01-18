Чиновнику из ХМАО предъявлено обвинение во взятке

14:26 18 января 2017 12

Андрей Миниахметов Фото: chinovnic.com

Заместителю главы города Лангепаса Андрею Миниахметову в Ханты-Мансийском автономном округе предъявлено обвинение в получении взятки.

«11 января чиновник был задержан и ему было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ „Получение взятки в особо крупном размере“», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по ХМАО Алина Никифорова.

По версии следствия, в июне и августе 2016 года Миниахметов потребовал 1,5 млн рублей от председателя совета директоров коммерческой организации, пообещав взамен свое покровительство и помощь. Миниахметов успел получить миллион рублей. После этого на работе и дома у него были проведены обыски. Изъяты деньги и служебная документация, которая может иметь отношение к делу.