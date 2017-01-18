14:22 18 января 2017 7

Добровольцы готовы оплатить работу адвоката Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Общество «Уральское Наследие» готово оказать помощь семье Максима Червякова, который был найден мертвым в новогодние праздники полицейском отделении в Кургане. Объявление об этом размещено в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы понимаем, что семье Максима Червякова сейчас предстоят долгие судебные разбирательства, чтобы виновные в смерти их родственника были наказаны. Судебные тяжбы связаны с большими затратами, так что хотелось бы помочь им в финансовом плане», — говорится в сообщении. «Если для того, чтобы осудить совершивших преступление полицейских, вам потребуется нанять качественного адвоката, будем рады помочь финансово — просто свяжитесь с нами и сообщите нам реквизиты для перечисления денег», — обращаются к родственникам погибшего.

Накануне появилось сообщение, что у совершившего суицид мужчины при вскрытии были обнаружены следы побоев. Родственники погибшего считают, что полицейские могли предотвратить трагедию. По некоторым данным, у задержанного были невыносимые головные боли, о которых он сообщал полицейским.