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18 января 2017
17 января 2017
14:29  18 января 2017 5

Дубровский по просьбе иностранного чиновника спасает брошенную за границей бабушку

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, пенсионерка, старушка, бабушка
Обездоленную россиянку уже вывезли в Челябинск (фото из архива)Фото: pixabay.com © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский попросил главу Челябинска Евгения Тефтелева помочь гражданке России, оказавшейся в безвыходной ситуации. 71-летняя пенсионерка оказалась в Казахстане без пенсии и документов, сообщил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Лидия Степашкина, ранее зарегистрированная в Челябинске, до последнего времени жила в полном одиночестве в Карабалыкском районе Костанайской области лишь благодаря помощи местных жителей. Старушка осталась без документов и, следовательно, без пенсии и социальных льгот — об этом Дубровскому сообщил аким (глава) Карабалыкского района Канат Габдулин.

Сейчас Лидию Степашкину перевезли в Челябинск — в центр для лиц без определенного места жительства. Власти города готовы помочь ей в восстановлении документов и определить в дом престарелых.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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