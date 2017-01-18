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18 января 2017
17 января 2017
Главные новости Курганской области
14:25  18 января 2017 3

Энергетики дарят подарки жителям Кургана и области

Ирина Осалихина из Кургана получила в подарок аэрогрильФото пресс-службы энергосбытовой компании "Восток"

Определен одиннадцатый победитель акции «Онлайн-плательщик» в Курганской области, им стала Ирина Осалихина из Кургана. Жительница города получила в подарок аэрогриль.

Акция «Онлайн-плательщик», организованная энергосбытовой компанией «Восток» и Единым расчетным центром «Прогресс», продлится до 1 марта 2017 года. Она стартовала 1 апреля минувшего года. За это время победителям были вручены ноутбуки, мультиварки и аэрогрили.

Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через личный кабинет на сайте энергосбытовой компании «Восток». Аналогичная акция проводится в Сургуте и Тюменской области.

Акция проводится для поощрения добросовестных клиентов, укрепления платежной дисциплины и привлечения внимания населения к преимуществу онлайн-сервисов, предоставляемых энергосбытовой компанией «Восток» в «личном кабинете», отмечают в пресс-службе компании. Подробно об условиях акции можно узнать на сайте.

Татьяна Жаткина
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