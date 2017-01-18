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18 января 2017
17 января 2017
16 января 2017
14:33  18 января 2017 6

В старейшей компании Надыма найдены махинации на десятки миллионов рублей

Клипарт. ЯНАО , герб россии, уголовное дело
На директора компании-банкрота завели уголовное дело за то, что он сам себе продал по дешевке дорогостоящее имуществоФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокуратура Надыма провела проверку процедуры банкротства акционерного общества «Севергазстрой». Выяснилось, что директор компании Олег Егомощук продал машины и спецтехнику за бесценок своей же фирме. Компания в 1993 году была учреждена комитетом по госимуществу Ямала и фактически являлась государственной. На сайте компании говорится, что она является преемником треста времен СССР, который осваивал Медвежье месторождение и строил Надым. Свежих документов раскрытия компании в открытом доступе нет. Согласно последним отчетам, ею владели физлица.

«Олег Егомощук реализовал учрежденному акционерным обществом ООО „Севергазстрой“ 146 единиц автомобильной, специальной, строительной техники и оборудования на общую сумму 11 млн рублей. При этом фактическая рыночная стоимость техники и оборудования составляла не менее 60 млн рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе окружной прокуратуры.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело за отчуждение имущества во время процедуры банкротства, которое привело к ущербу в особо крупном размере. Дело передано для расследования в региональное управление Следственного комитета.

Ранее Олег Егомощук стал также фигурантом уголовного дела из-за невыдачи заработной платы сотрудникам компании. Кстати, именно после жалобы жителей Надыма в прокуратуру и началась проверка процедуры банкротства.

Вячеслав Егоров
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