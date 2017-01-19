14:54 18 января 2017 42

К счастью, девочка смогла отправить СМС и набрать номер мамы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Школьница, которую в Оренбурге похитил житель Перми, успела отправить СМС и дозвониться своей маме из багажника машины преступника. Благодаря тому, что женщина незамедлительно обратилась в полицию, ребенка быстро нашли живым и невредимым.

Нападение на 12-летнюю школьницу произошло около жилого дома в Оренбурге во вторник, 17 января. Как сообщала «Газета.ру», девочку насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Уже вечером школьницу нашли в районе городской свалки живой и без видимых признаков насилия.

По подозрению в преступлении, как ранее сообщало «URA.RU», задержали 29-летнего жителя Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению. Следователи возбудили уголовное дело.

Как рассказал старший помощник руководителя Оренбургского управления СК Анжелика Линькова, подозреваемый находится в Оренбурге с ноября прошлого года.

«Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет», — приводит слова Линьковой РИА «Новости». Следователям предстоит проверить причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, в том числе к нападению на двух девочек в поселке Степной.

Девочка чувствует себя удовлетворительно, не госпитализирована, а только очень напугана. Ее осмотрели врачи.