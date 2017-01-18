14:48 18 января 2017 13

Фундамент дома разваливается на глазах Фото из соцсетей

Жители пятиэтажного дома по улице Муллы-Нур Вахитова, 15а в Тюмени забили тревогу в социальных сетях. Они выложили неприглядные фотографии своего дома во «ВКонтакте» и рассказали: они боятся, что эта весна может стать для них последней.

«Дом пятиэтажный, как сказал выше, он находится на обрыве с подвижной почвой, от дождей ее размывает, и, того гляди, дом уплывет в прямом смысле этого слова. Шесть метров от дома — и обрыв. А сейчас и снег, весна будет, может, и последней для нашего дома. В подвале вода, прорыв труб, управляющая бездействует, Жилищная инспекция была два раза — сдвигов нет. Дыры в подвал в подъезде — и оттуда рой комаров, фото есть, полная фото- и видеофиксация, также и документально», — написал один из жильцов.

Также горожане жалуются на игнорирование проблемы со стороны управляющей организации «УютСервисБыт».

1/3 фото из соцсети

Пост горячо обсуждается в Сети. Помимо выражения эмоций, неравнодушные горожане в комментариях пытаются помочь жителям злополучного дома (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена — прим.ред.):

«Когда приходишь и смотришь, наврятле такое „чудо“ не заметишь…удачи вам! Запрос в Роспотребнадзор, а потом прокуратура», «зачем тогда поборы за капремонт платим?)) я плачу за 2 новые квартиры, всё новое!!! все правильно надо выбивать бабос с города и всяких там ответственных за это».

Собеседники советуют написать напрямую президенту — через сайт обращения граждан. Из переписки стало известно, что жители дома уже подготовили письмо Путину и просят разобраться в ситуации. Жильцы утверждают, что ремонт в доме не проводился несколько лет, хотя деньги управляющая компания собирает регулярно.

Рассказывают и один из последних случаев: «Сегодня мчс была и представиель ук ооо УютСервисБыт. У человека упали ключи и сам ногой туда попал.А как все вышло иза тумана не увидел эту яму.Дак его проигнорировали тоже просто сказали завтра строительным мусором забьем.так вот…»

Источник, близкий к администрации города, рассказал, что представители департамента городского хозяйства и управляющей компании действительно проводили обследование дома. Проверяющие указали коммунальщикам на недостатки: в местах общего пользования не убирают мусор, затоплено подвальное помещение, на стене трещины, а в подъезде полно насекомых.

Управляющая компания получила предписание на устранение недостатков. Но когда и как будут вестись работы —неизвестно. У представителей УК «УютСбытСервис» оперативно комментарий получить не удалось.

По данным сайта «Реформа ЖКХ» ремонт дома запланирован на 2021 год. Начнется он с внутридомовых сетей. Ремонт фундамента запланирован на 2036-й. Закончатся все работы в 2042 году. На сегодня на капремонт с жителей собрано 0,33 млн рублей.

По информации источника, близкого к городской администрации, стало известно, что сроки ремонта дома могут быть сдвинуты на более ранние. Однако окончательное решение пока не принято.